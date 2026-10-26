Foto de Maly Jorquiera compartiendo con Sergio Freire divide a sus seguidores: "Esos no cambian"

26 oct. 2026 - 12:10 hrs.

La humorista y panelista de programas de televisión Maly Jorquiera fue duramente criticada en redes sociales tras subir una fotografía con Sergio Freire.

Y es que Freire y Jorquiera mantuvieron una larga relación de más de 10 años que concluyó cuando Sergio fue infiel a la humorista a fines del 2024, siendo una de las grandes noticias del espectáculo, ya que tienen un hijo y hace un par de meses se habían casado.

De todas formas, la pareja pareció solucionar sus problemas y quedaron como muy buenos amigos, además de padres responsables con su hijo. Sin embargo, esto aún no calza para muchas seguidoras de la comediante.

Maly Jorquiera recibe duros comentarios

"Tarde relax de domingo", escribió Maly mientras tejía y a su lado aparecía una amiga y Sergio Freire con un bebestible en mano, situación que no gustó a alguna de sus seguidoras.

"Amiga, muy padre de tu hijo puede ser, pero es un sac... que no tiene límites ni códigos; esos no cambian. Tampoco es para que estén siempre juntos; hay que saber separar las cosas"; "Los cuernos llegando al techo"; y "Maly, ¿qué hace ese viejo ahí?", fueron algunos de los comentarios.

No obstante, otra gran parte de las seguidoras entendieron a Maly y se pusieron de su lado en esta situación: "La gente cómo opina. Juzgar desde afuera es fácil; entender una historia que no es tuya, al parecer, no tanto..."; "¿Por qué no se puede llevar bien con el ex por su hijo? Que onda la gente"; y "Yo no le veo nada de malo que tengan una buena relación y si volvieron, ya es cosa de ellos, supongo...".

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