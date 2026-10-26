La nueva experiencia de Caro Mestrovic como mamá con la ayuda de su hija Julieta: "Enamorada de su hermanita"

26 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Hace 15 años, Carolina Mestrovic se convirtió en madre de Julieta, fruto de su antigua relación con el presentador Mario Velasco. Hoy vive una segunda experiencia como mamá desde una perspectiva muy distinta.

El 17 de septiembre nació Emma, su primera hija con su esposo Jonathan Freudman, y desde entonces sus días han sido "muy lindos y muy locos también, sin horario, pero llenitos de amor", comentó la actriz a Las Últimas Noticias (LUN).

La nueva experiencia de Caro Mestrovic como mamá

"Juli está súper contenta, enamorada de su hermanita. Y como ella ya tiene 15 años, entonces me ayuda con cositas de la casa, si falta algo lo sale a comprar, y toma en brazos a Emma", declaró Caro Mestrovic a LUN.

"La verdad es que ha sido precioso verla como hermana mayor cuidando a su hermanita. Ella está muy contenta, así que yo estoy muy feliz con eso también", expresó.

Instagram @caromestrovic

Por su parte, Freudman está viviendo felizmente su primera vez como papá. Según contó su esposa, el actor pidió unos días libres en su trabajo y la ha estado ayudando en casa. "Ha disfrutado mucho el proceso", dijo.

Por otro lado, la actriz contrastó las diferencias entre la forma de maternar en una época marcada por la tecnología.

"Cuando fui mamá a los 20 años no tenía tanto acceso a información. Era más lo que te decía la familia. Pero ahora, con la inteligencia artificial, hay mucha información rápida que ayuda a resolver cosas de manera más fluida", destacó.



La artista, quien reside con su esposo y sus hijas en Estados Unidos, pausó los estudios de sicología que está cursando a distancia en Miami Dade College. "Obviamente, el ritmo con un recién nacido no permite estudiar, por más que sea desde la casa. Si todo sale bien, la idea es retomar en el siguiente semestre", apuntó para finalizar.

Todo sobre Celebridades chilenas