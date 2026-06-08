Carolina Mestrovic celebra cumpleaños de su pareja a la espera de su bebé: "Eres luz en mi vida"

08 jun. 2026 - 18:20 hrs.

Carolina Mestrovic ocupó sus redes sociales para festejar un nuevo cumpleaños de su esposo, el actor venezolano Jonathan Freudman.

Y es que este cumpleaños de Freudman se enmarca en un momento muy especial para ambos, ya que Carolina está embarazada de la que será la primera bebé entre ambos, algo que los tiene muy emocionados y que da pie a una nueva etapa familiar.

Cabe destacar que Freudman y Carolina se conocieron durante la grabación de "Club 57", una serie juvenil de Nickelodeon en 2018, y al año siguiente contrajeron matrimonio, fecha que Mestrovic jamás deja pasar y siempre celebra.

Carolina Mestrovic celebra a su esposo

"Que hermoso poder celebrar otro cumpleaños juntitos, mi amor; te mereces todo lo bello de esta vida. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu corazón de oro. Gracias por cuidar nuestra familia hermosa y hacerme tan feliz", escribió Carolina, en una publicación con selfies de ambos, siempre sonrientes.

Enseguida, afirmó que "eres luz en mi vida y en la vida de quienes te rodean, que Dios continúe llenándote de bendiciones y te proteja siempre. Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!".

Fue el propio Jonathan quien apareció en los comentarios de la publicación, agradeciendo a Mestrovic por este tierno mensaje, además de manifestar una vez más lo mucho que la ama.

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