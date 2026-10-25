"Muero con ese pelo": Oriana Marzoli sorprende a fans con voluminoso peinado de sirena

25 oct. 2026 - 20:00 hrs.

En eventos o en su día a día, Oriana Marzoli acostumbra a lucir su larga melena rubia totalmente lisa; sin embargo, recientemente reveló lo bien que luce con su cabello al estilo sirena.

Esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de algunas de las salidas que tuvo para despedirse de sus amigos en España, poco antes de embarcarse en su "último reality de 2026".

Look de sirena de Oriana Marzoli

En una de las postales, Oriana Marzoli está con sus seres queridos en un restaurante. Allí, su cabello presenta marcadas ondas que resaltan de manera elegante sus facciones. Para la ocasión, lució un crop top strapless y una falda de jean.

Instagram: @orianagonzalezmarzoli

Posteriormente, subió una selfie que se tomó en su auto con su melena llena de volumen y movimiento, gracias a su peinado de estilo sirena. "Muero con ese pelo", comentó una seguidora al respecto.

En la postal, la influencer oriunda de Venezuela viste de manera sencilla, con una polera blanca sin mangas y unos pantalones verde militar con estampado de flores grises.

Instagram: @orianagonzalezmarzoli

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