Con 32 semanas de embarazo: Valentina Roth se lució con disciplinada rutina de entrenamiento en el gimnasio

25 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Valentina Roth sorprendió con su disciplinado entrenamiento a sus 32 semanas de embarazo. Este es su tercer hijo con Miguel de la Fuente y lo llamarán Cristóbal.

En un video que subió a sus historias de Instagram, Roth mostró una rutina de sentadillas con peso. "Y la Martina duerme en el coche", escribió en la publicación que ha provocado múltiples comentarios.

Las imágenes se viralizaron y, en otro video, la bailarina hizo un comentario al respecto. "Ni siquiera son sentadillas profundas, son con muy poquito peso, muy suaves. Las mujeres no me ponen nada malo, pero los hombres siguen tirando cosas del pasado y no dan vuelta la página. (...) Son tan básicos algunos".

Un embarazo de alto rendimiento

Roth acostumbra hacer ejercicio con regularidad y se desafió tras participar en el programa Fiebre de Baile durante este 2026.

De hecho, a raíz del video de su entrenamiento, una seguidora le hizo una pregunta que la misma Valentina contestó y dejó pública.

"Vale, ¿no te sentiste mal el primer trimestre? Siempre se te ve con tanta energía", le consultaron.

"Sí, me sentí supermal, pero bailaba igual. Vomité en varios ensayos antes de partir el programa, pero tenía que seguir igual", dijo, y esa tenacidad dio sus frutos porque resultó ganadora del ciclo.

Instagram de @valeroth28

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