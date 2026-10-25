"Nos volveremos a encontrar": María José Prieto escribe mensaje para su fallecida hermana Paz Ramírez

25 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En conmemoración de los dos meses tras la partida de su hermana Paz Ramírez, María José Prieto publicó un emotivo mensaje a la distancia para la cineasta.

Ramírez murió repentinamente, tras ser embestida por un vehículo mientras cruzaba un paso de cebra en la intersección de Manuel Montt con Andrés Bello en la comuna de Providencia al intentar salvar a su mascota.

En su cuenta de Instagram, Prieto hizo un carrusel de fotos de distintos momentos de la vida su hermana y comenzó su mensaje con un "quiero creer que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo".

Instagram de @marijoseprietol

Y agregó: "Quiero creer que las señales que de pronto aparecen eres tú. Quiero creer que esos 21 gramos son el peso del alma que trasciende, cuando se separa del cuerpo físico a la hora de morir. Quiero creer que, mientras más vivo consciente apasionadamente el presente, honro tu legado. Quiero creer que nos volveremos a encontrar".

Sus palabras conmovieron a los seguidores de la actriz, quienes le dieron muestras de apoyo y compartieron sus propias historias de pérdida en los comentarios.

"Paz simpre estará con ustedes. Como una guardiana del alma en un plano sutil", "Cree todo y más Cote porque ahí está la certeza de lo infinito y eterno que se llama amor", "Volverán. Mi hija partio y mi madre también... esa esperanza me mantiene viviendo", fueron algunos de los mensajes para Prieto.

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