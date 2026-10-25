Así es la Mujer Maravilla en versión Rosario Bravo: Este fue su disfraz para un evento especial

25 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Rosario Bravo sacó a relucir su faceta más divertida al sumarse a un especial de disfraces en uno de los programas de radio en los que trabaja.

El próximo 31 de octubre se celebra el Halloween, por lo que ya empezaron las fiestas donde no todos eligen personificar figuras terroríficas; también se inspiran en cuentos de hadas y superhéroes.

Rosario Bravo como la Mujer Maravilla

Y precisamente fue una heroína la que inspiró a Rosario Bravo en esta ocasión, en la que apareció vestida como la Mujer Maravilla.

Instagram: @rosario.la.bravo

La enfermera y podcaster lució la icónica tiara dorada del personaje de DC Comics, así como la armadura y una falda corta de color azul oscuro con textura que simulaba escamas.

Bravo posó sonriente y juguetona junto a dos colegas, disfrazados de Hombre Mono y Spider-Man, provocando las risas de los Internautas.

Instagram: @eadioactivachile

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