Fue acompañada por la Miss Panamá: Dominga López encanta con bikini inspirada en las flores tropicales

23 oct. 2026 - 09:30 hrs.

La Miss Universo Chile, Dominga López está viviendo las últimas semanas antes de representar a nuestro país en el escenario del Coliseo de Puerto Rico en una nueva edición del Miss Universo.

Precisamente, el Miss Universo 2026 se llevará a cabo en Puerto Rico y Dominga López, quien fue elegida como Miss Universo Chile en una final transmitida por Mega, se encuentra afinando los últimos detalles para tan esperado viaje.

Sin embargo, antes de este esperado evento, la reina de belleza chilena decidió compartir con Gabriela Lineth González, Miss Panamá, y ambas lucieron un bikini en la playa.

Dominga López arrasa en bikini

Ambas subieron un video a sus historias de Instagram donde se les puede ver caminar por la playa, luciendo ambas un bikini opuesto al otro.

Y es que Dominga se inclinó por un bikini de dos piezas con un estampado colorido de tonos verdosos y florales tropicales, con un estilo fresco y veraniego.

Por su parte, Gabriela prefirió un bikini clásico de dos piezas en color negro, de diseño minimalista y corte tradicional con tirantes finos.

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