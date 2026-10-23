El prime es de Mega: Reunión de Superados y Prohibida Obsesión se impusieron ampliamente a su competencia

23 oct. 2026 - 10:30 hrs.

Mega dominó el prime de este jueves 22 y se quedó con el primer lugar de audiencias de la televisión chilena, gracias al exitoso dúo dramático conformado por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión.

La teleserie Prohibida Obsesión fue lo más visto de la noche del jueves 22 con un promedio de 800.935 personas, peak de 857.689 y un alcance de 1.250.103 personas. En tanto, Reunión de Superados marcó 746.203 personas promedio por minuto, peak de 849.225 y alcanzó a 1.350.108 personas.

Ambas teleseries tienen sus conflictos y romances en pleno desarrollo. En Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) invitó a Marisol (Florencia Crino) a bailar para levantarle el ánimo, pero en plena pista Marisol se acercó lentamente a su amiga y terminó besándola, sin ser correspondida. Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) se recupera de un desmayo en la clínica, mientras sigue pensando en Coca (Lorena Capetillo) y dar una nueva oportunidad para su relación. Luciano (Diego Muñoz) viajó a Zapallar para reemplazar a Hernán en una importante reunión de la empresa. Lo que no sabía es que Bárbara escuchó a Antonia (Sigrid Alegría) del viaje y decidió ir a encontrarse secretamente con él.

Prohibida Obsesión / Mega

En Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) se prepara con Matilde (Ignacia Baeza) para una nueva audiencia por la custodia de “Tortu” (Isabella Gómez), la pequeña que está siendo manipulada por su padre Max (Álvaro Espinoza), para declarar contra su madre.

La teleserie de las tardes, La Baronesa quedó en tercer lugar del día con 618.623 personas promedio en su franja. La trama está volcada a saber qué pasó con Clara (Lorena Bosch) y muchos son sospechosos de su desaparición, partiendo por Andrea (Catalina Guerra), su consuegra; su marido Antonio (Carlos Díaz); y su suegra, Aurora (Loreto Valenzuela). Esta investigación está a cargo del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth), quien juega un papel clave en la historia.

Por su parte, Meganoticias Prime, conducido por Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga, registró un promedio de 616.317 personas por minuto y un alcance de 1.191.765 personas. Con estas cifras se posicionó como el noticiero más visto del día, en cuarto lugar del top ten.



Prohibida obsesión y Reunión de Superados se emiten de lunes a jueves en Mega. También disponibles por Mega Go.

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