Bárbara invitará a Luciano a su habitación de hotel en el capítulo 14 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 14 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) se alojará en el mismo hotel donde Luciano (Diego Muñoz) asistió a una reunión de la empresa.
La situación alegrará al arquitecto, quien ya no tendrá reparos en compartir tiempo con la joven.
Bárbara invitará a Luciano a su habitación de hotel
Ya entrada la noche, ambos tendrán una amena conversación en la que quedará en evidencia la química y el deseo que existe entre ellos.
En ese momento, Bárbara aprovechará la instancia para hacerle una fogosa propuesta a Luciano.
"Me dio frío, me voy a acostar yo creo. A mi pieza, a la 206, dos cero seis", expresará, dejando al arquitecto entusiasmado con la invitación.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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