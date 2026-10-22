Bárbara invitará a Luciano a su habitación de hotel en el capítulo 14 de Prohibida Obsesión

22 oct. 2026 - 22:57 hrs.

En el avance del capítulo 14 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) se alojará en el mismo hotel donde Luciano (Diego Muñoz) asistió a una reunión de la empresa.

La situación alegrará al arquitecto, quien ya no tendrá reparos en compartir tiempo con la joven.

Bárbara invitará a Luciano a su habitación de hotel

Ya entrada la noche, ambos tendrán una amena conversación en la que quedará en evidencia la química y el deseo que existe entre ellos.

Prohibida Obsesión / Mega

En ese momento, Bárbara aprovechará la instancia para hacerle una fogosa propuesta a Luciano.

"Me dio frío, me voy a acostar yo creo. A mi pieza, a la 206, dos cero seis", expresará, dejando al arquitecto entusiasmado con la invitación.