Prohibida Obsesión - Capítulo 12: Hernán sufre una descompensación
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) vuelve a reunirse con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), esta vez con la excusa de recuperar la polera que dejó en su última aventura.
Sin embargo, el encuentro toma un rumbo inesperado cuando el arquitecto le confiesa sus sentimientos a la joven, culminando el momento con un apasionado beso.
Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) le pregunta directamente a Paloma (Mónica Godoy) si le está siendo infiel, pero recibe una respuesta que no esperaba.
Hernán sufre una descompensación
Además, Hernán (Osvaldo Silva) llega a la casa de Antonia (Sigrid Alegría) para compartir una cena familiar.
Sin embargo, durante el encuentro, el empresario sufre una repentina descompensación que deja muy preocupada a su hija.
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