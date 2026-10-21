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Gaspar pedirá una nueva oportunidad a Vivi para estar juntos en el capítulo 12 de Prohibida Obsesión

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 12 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) se acercará a Vivi (Celine Reymond) arrepentido por todo su actuar. 

Precisamente, se verá cómo él revisará recuerdos de su pasado cuando él, Vivi y Emilia eran una familia unida, lo que lo emocionará y le pedirá a su expareja que se reúnan. 

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Será durante esta reunión que el abogado se sincerará con la madre de su hija y le pedirá una nueva oportunidad. 

Gaspar
Prohibida Obsesión / MEGA

Gaspar abrirá su corazón

"Fui muy imbécil y de verdad te quiero pedir perdón por eso", expresará en un comienzo Gaspar, además de instarla a recordar solo los buenos momentos que tuvieron juntos y luego con su hija. 

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En ese momento, el abogado dirá: "Te pido que me des una última oportunidad", lo que, en un comienzo, dejará sin palabras a Vivi. 

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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