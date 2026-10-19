Prohibida Obsesión - Capítulo 10: La nueva aventura de Bárbara y Luciano
En el capítulo 10 de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) se cansa de las constantes acusaciones en su contra y toma una drástica decisión: renunciar a la empresa.
La noticia deja en shock a Hernán (Osvaldo Silva), quien va tras ella para intentar convencerla de que no se marche. Sin embargo, Coca se mantiene firme y le deja claro que no quiere volver a verlo nunca más en su vida.
Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) comienza a sospechar que Paloma (Mónica Godoy) le está siendo infiel, luego de un malentendido que despierta sus dudas.
La nueva aventura de Bárbara y Luciano
Además, Luciano (Diego Muñoz) vuelve a encontrarse con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en un bar. Esta vez, sin embargo, es él quien toma la iniciativa y busca acercarse a la joven, ofreciéndose a llevarla a su casa.
El encuentro da un paso más cuando el arquitecto termina subiendo al departamento de Bárbara, dando inicio a una nueva aventura entre ambos.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
Más Capítulos
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Prohibida Obsesión - Capítulo 9: Luciano admite que le pasan cosas con Bárbara
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Prohibida Obsesión - Capítulo 8: Luciano le exige a Bárbara que se aleje de su vida
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Prohibida Obsesión - Capítulo 7: Antonia conoce a una antigua víctima de Coca
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Prohibida Obsesión - Capítulo 6: Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano
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Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano
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Prohibida Obsesión - Capítulo 4: Luciano estalla de rabia por Gaspar