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Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano

  • Por Sebastián Mena

En el quinto capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) le pide perdón a Gaspar (Nicolás Poblete) por su actitud violenta durante el conflicto que protagonizan en el bar.

Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) vuelve a recordarle a Coca (Lorena Capetillo) que no tiene ningún interés en convertirse en padre.

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Sin embargo, tiempo después, Coca ignora por completo las palabras de su pareja y se reúne con un ginecólogo para retirarse el método anticonceptivo y así cumplir su deseo de ser madre.

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Dante le pide una suma millonaria a Luciano

Además, Dante (Andrés Velasco) entra en pánico luego de que su esposa y sus hijos se enteran de que no ha pagado la deuda del colegio.

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Producto de esta situación, el trabajador bancario se reúne con Luciano y le pide una importante suma de dinero para poder solventar parte de sus deudas.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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