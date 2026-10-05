Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano

05 oct. 2026 - 22:52 hrs.

En el quinto capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) le pide perdón a Gaspar (Nicolás Poblete) por su actitud violenta durante el conflicto que protagonizan en el bar.

Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) vuelve a recordarle a Coca (Lorena Capetillo) que no tiene ningún interés en convertirse en padre.

Sin embargo, tiempo después, Coca ignora por completo las palabras de su pareja y se reúne con un ginecólogo para retirarse el método anticonceptivo y así cumplir su deseo de ser madre.

Prohibida Obsesión / Mega

Dante le pide una suma millonaria a Luciano

Además, Dante (Andrés Velasco) entra en pánico luego de que su esposa y sus hijos se enteran de que no ha pagado la deuda del colegio.

Producto de esta situación, el trabajador bancario se reúne con Luciano y le pide una importante suma de dinero para poder solventar parte de sus deudas.