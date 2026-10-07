07 oct. 2026 - 22:57 hrs.

En el capítulo 6 de Prohibida Obsesión, Vivi (Celine Reymond) se da cuenta de que Antonia (Sigrid Alegría) comenzó a investigar a Coca (Lorena Capetillo), por lo que decide ayudarla.

Durante su búsqueda, Vivi descubre que Coca se involucró con otro empresario en el pasado, provocando la quiebra de una familia y también de la propia empresa.

1 Prohibida Obsesión - Capítulo 1: Luciano cae en los encantos de Bárbara 2 Prohibida Obsesión - Capítulo 6: Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano 3 Gaspar romperá su vínculo con Bárbara en el capítulo 7 de Prohibida Obsesión 4 Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano 5 Prohibida Obsesión - Capítulo 2: Dante descubre a Luciano encerrado con Bárbara Lo más visto de Prohibida Obsesión

Por otro lado, Matías (Agustín Moreno) activa en secreto la cámara de su computador mientras comparte un momento íntimo con Julieta (María Jesús Haran).

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) acompaña a Gaspar (Nicolás Poblete) a una junta con amigos, donde también están presentes Antonia y Luciano (Diego Muñoz).

Producto de un juego de cartas, la joven relata en detalle la aventura que vivió con el arquitecto, aunque evita revelar su identidad.