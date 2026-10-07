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Prohibida Obsesión - Capítulo 6: Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano

  • Por Mega

En el capítulo 6 de Prohibida ObsesiónVivi (Celine Reymond) se da cuenta de que Antonia (Sigrid Alegría) comenzó a investigar a Coca (Lorena Capetillo), por lo que decide ayudarla.

Durante su búsqueda, Vivi descubre que Coca se involucró con otro empresario en el pasado, provocando la quiebra de una familia y también de la propia empresa.

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Por otro lado, Matías (Agustín Moreno) activa en secreto la cámara de su computador mientras comparte un momento íntimo con Julieta (María Jesús Haran).

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) acompaña a Gaspar (Nicolás Poblete) a una junta con amigos, donde también están presentes Antonia y Luciano (Diego Muñoz).

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Producto de un juego de cartas, la joven relata en detalle la aventura que vivió con el arquitecto, aunque evita revelar su identidad.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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