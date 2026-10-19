Luciano dirá que "volvió a nacer" tras conocer a Bárbara en el capítulo 11 de Prohibida Obsesión

19 oct. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 11 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) intentará regresar lo antes posible a su hogar tras su aventura con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Al día siguiente, el arquitecto se reunirá con Dante (Andrés Velasco) y le confesará lo que siente tras conocer a la joven.

"Conocer a la Bárbara es algo como renacer. No sé como explicarte, siento que nunca he vuelvo a vivir algo como lo que estoy viviendo", expresará.

Prohibida Obsesión / Mega

Dante recriminará a Luciano

Finalmente, Dante se mostrará firme y le reprochará a Luciano su infidelidad a Antonia (Sigrid Alegría).

"Yo sé que tú quieres a la Antonia, yo sé. Pero cuando uno se casa uno asume un compromiso y hay que cumplirlo", manifestará, visiblemente molesto.