Julieta le revelará a Luciano que volvió con Matías en el capítulo 10 de Prohibida Obsesión

16 oct. 2026 - 09:30 hrs.

En el avance del capítulo 10 de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) tendrá un momento de sinceridad con Luciano (Diego Muñoz).

La joven le hablará sobre su reciente consumo de marihuana y aclarará: "Yo fumo súper poco, no es algo que haga siempre".

El arquitecto valorará la honestidad de su hija y le expresará: "Agradezco mucho, mi amor, que tengas la confianza para hablar de esto conmigo".

Prohibida Obsesión / Mega

Julieta le revelará a Luciano que volvió con Matías

Tras esto, Julieta aprovechará el momento para confesarle que retomó su romance con Matías (Agustín Moreno), quien recientemente le fue infiel.

"Aprovechando te cuento algo. Volví con el Mati", le dirá, dejando al arquitecto en shock.