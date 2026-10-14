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Prohibida Obsesión - Capítulo 8: Luciano le exige a Bárbara que se aleje de su vida

  • Por Mega

En el capítulo 8 de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) le revelará a Hernán (Osvaldo Silva) el oscuro pasado de Coca (Lorena Capetillo).

Al notar que su padre no cree en sus palabras, la empresaria le entregará el contacto del hijo de la expareja de Coca, para que pueda conocer más detalles sobre lo ocurrido.

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Por otro lado, Vivi (Celine Reymond) enfrentará a Gaspar (Nicolás Poblete) por los ácidos comentarios que lanzó contra Pablo (César Sepúlveda) y le exigirá que concrete su divorcio cuanto antes.

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Luciano le exigirá a Bárbara que se aleje de su vida

Además, Luciano (Diego Muñoz) le exigirá a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) que se aleje definitivamente de su vida, luego de que la joven intentara acercarse a su círculo más cercano.

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Al día siguiente, el arquitecto acudirá directamente a la cafetería de Bárbara para exigirle que cumpla su palabra. Sin embargo, ella aprovechará el encuentro para intentar seducirlo nuevamente.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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