Luciano admitirá que le pasan cosas con Bárbara en el capítulo 9 de Prohibida Obsesión

14 oct. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 9 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) conversará a solas con Dante (Andrés Velasco) sobre Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

El trabajador bancario le advertirá a su amigo que la joven podría destruir su matrimonio con una sola llamada.

Luciano admitirá que siente algo por Bárbara

Tras esto, Dante le preguntará directamente a Luciano si siente algo por Bárbara.

Prohibida Obsesión / Mega

En un comienzo, el arquitecto negará tener sentimientos por la joven. Sin embargo, terminará reconociendo lo que realmente le ocurre.

"Sí, no me la puedo sacar de la cabeza", confesará Luciano, mientras la culpa por su infidelidad continúa atormentándolo.