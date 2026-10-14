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Luciano admitirá que le pasan cosas con Bárbara en el capítulo 9 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 9 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) conversará a solas con Dante (Andrés Velasco) sobre Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

El trabajador bancario le advertirá a su amigo que la joven podría destruir su matrimonio con una sola llamada.

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Luciano admitirá que siente algo por Bárbara

Tras esto, Dante le preguntará directamente a Luciano si siente algo por Bárbara.

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En un comienzo, el arquitecto negará tener sentimientos por la joven. Sin embargo, terminará reconociendo lo que realmente le ocurre.

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"Sí, no me la puedo sacar de la cabeza", confesará Luciano, mientras la culpa por su infidelidad continúa atormentándolo.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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