Hernán contactará a uno de los afectados del pasado de Coca en el capítulo 9 de Prohibida Obsesión

14 oct. 2026 - 23:20 hrs.

En el avance del capítulo 9 de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) reunirá el valor para descubrir el oscuro pasado de Coca (Lorena Capetillo).

Siguiendo el consejo de Antonia (Sigrid Alegría), el empresario se comunicará con el hijo de la expareja de Coca para conocer más detalles sobre lo ocurrido.

Por otro lado, Vivi (Celine Reymond) le pedirá a Gaspar (Nicolás Poblete) que se reúna con ella para definir los términos de su divorcio.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano admitirá que siente algo por Bárbara

Además, Dante (Andrés Velasco) le preguntará directamente a Luciano (Diego Muñoz) si siente algo por Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Aunque inicialmente lo negará, el arquitecto terminará confesando lo que realmente le ocurre con la joven.