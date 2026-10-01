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Prohibida Obsesión - Capítulo 4: Luciano estalla de rabia por Gaspar

  • Por Mega

En el cuarto capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) llega a la cena de la inmobiliaria como acompañante de Gaspar (Nicolás Poblete), situación que deja a Luciano (Diego Muñoz) visiblemente incómodo.

En la misma reunión, Antonia (Sigrid Alegría) sorprende a todos al agradecer a Coca (Lorena Capetillo) por haber conseguido un importante negocio para la empresa.

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Sin embargo, su actitud cambia por completo cuando se entera de que Hernán (Osvaldo Silva) se irá a vivir junto a su pareja.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano estalla de rabia por Gaspar

Además, Luciano no logra soportar que Gaspar quiera organizar una cita doble junto a Antonia y Bárbara.

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Su molestia llega a tal punto que el arquitecto reacciona violentamente contra su amigo e incluso le ofrece golpes.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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