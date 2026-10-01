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Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del cuarto capítulo de Prohibida ObsesiónDante (Andrés Velasco) ya no podrá soportar la angustia provocada por las millonarias deudas que mantiene.

Debido a esta situación, el ingeniero se acercará a Luciano (Diego Muñoz) y le revelará que su casa será rematada.

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Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara

Horas más tarde, Luciano estacionará su auto frente a la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

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La situación llamará poderosamente la atención de la joven, quien, luego de hacerle una pequeña broma, interrogará al arquitecto.

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"¿Qué haces aquí? ¿No era que me querías tener lo más lejos posible?", preguntará.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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