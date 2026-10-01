Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión

01 oct. 2026 - 22:51 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) ya no podrá soportar la angustia provocada por las millonarias deudas que mantiene.

Debido a esta situación, el ingeniero se acercará a Luciano (Diego Muñoz) y le revelará que su casa será rematada.

Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara

Horas más tarde, Luciano estacionará su auto frente a la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Prohibida Obsesión / Mega

La situación llamará poderosamente la atención de la joven, quien, luego de hacerle una pequeña broma, interrogará al arquitecto.

"¿Qué haces aquí? ¿No era que me querías tener lo más lejos posible?", preguntará.