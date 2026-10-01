Bárbara se enterará que Luciano fue violento con Gaspar en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión
En el avance del quinto capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) se dará cuenta de que Gaspar (Nicolás Poblete) y Luciano (Diego Muñoz) tuvieron una discusión, por lo que le exigirá explicaciones al abogado.
Ante esto, Gaspar le revelará a la joven que su amigo reaccionará de manera inusualmente violenta con él, situación que lo dejará muy desconcertado.
Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) le dejará claro a Coca (Lorena Capetillo) que no tendrá ninguna intención de tener hijos con ella.
Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara
Además, Luciano estacionará su auto frente a la cafetería de Bárbara, situación que llamará la atención de la joven.
Ante esto, la dueña del local le hará una pequeña broma al arquitecto y luego le preguntará por qué estará en el lugar, considerando que anteriormente le aseguró que la quería lo más lejos posible.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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