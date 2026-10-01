01 oct. 2026 - 23:15 hrs.

En el avance del quinto capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) se dará cuenta de que Gaspar (Nicolás Poblete) y Luciano (Diego Muñoz) tuvieron una discusión, por lo que le exigirá explicaciones al abogado.

Ante esto, Gaspar le revelará a la joven que su amigo reaccionará de manera inusualmente violenta con él, situación que lo dejará muy desconcertado.

1 Prohibida Obsesión - Capítulo 4: Luciano estalla de rabia por Gaspar 2 Prohibida Obsesión - Capítulo 1: Luciano cae en los encantos de Bárbara 3 Bárbara se enterará que Luciano fue violento con Gaspar en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión 4 Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión 5 Prohibida Obsesión - Capítulo 2: Dante descubre a Luciano encerrado con Bárbara Lo más visto de Prohibida Obsesión

Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) le dejará claro a Coca (Lorena Capetillo) que no tendrá ninguna intención de tener hijos con ella.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano tendrá un nuevo encuentro con Bárbara

Además, Luciano estacionará su auto frente a la cafetería de Bárbara, situación que llamará la atención de la joven.

Ante esto, la dueña del local le hará una pequeña broma al arquitecto y luego le preguntará por qué estará en el lugar, considerando que anteriormente le aseguró que la quería lo más lejos posible.