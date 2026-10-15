Luciano llevará a Bárbara a su hogar e impedirá que se baje del auto en el capítulo 10 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 10 de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) tendrá una conversación sincera con Luciano (Diego Muñoz).
Tras hablar sobre el consumo de drogas, la joven sorprenderá a su padre al confesarle que retomó su relación con Matías (Agustín Moreno), quien recientemente le fue infiel.
Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) recibirá una inesperada noticia sobre Paloma (Mónica Godoy) que lo dejará desconcertado.
Luciano llevará a Bárbara a su hogar
Además, Luciano volverá a encontrarse con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en un bar.
De manera sorpresiva, el arquitecto se ofrecerá a llevar a la joven a su casa e incluso impedirá que se baje de su auto.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.