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Pangal Andrade y Melina Noto Instagram @melinoto

Meli Noto y Pangal Andrade festejan el primer cumpleaños de Alanna con un video muy especial: "Te amamos"

  • Por Morella Rivas

Melina Noto y Pangal Andrade enternecieron a sus seguidores al publicar un especial video por el primer cumpleaños de su hija Alanna.

El deportista extremo y la periodista argentina grabaron la misma escena desde el mismo ángulo a lo largo de los meses para registrar el crecimiento de su bebita.

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Primer cumpleaños de la hija de Meli Noto y Pangal Andrade

En la repetida secuencia, Alanna aparece junto a Pangal y Melina desde sus primeras semanas hasta cumplir su primer añito, con un vestidito blanco y una corona con el número 1.

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En cada escena, sus padres, siempre sonrientes, la llenan de mimos, besos y abrazos. "Gracias, hija maravillosa por el mejor año de nuestras vidas", escribieron en la publicación.

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"Un año de trabajo, un año de desvelos, un año de las risas más maravillosas, un año de descubrir este mundo juntos. Un año desde que llegaste a nuestras vidas para transformarnos por completo. Te amamos", concluyeron.

"Muero de amor"; "¡La guagua más linda de Chile! ¡Felicidades!"; "Es pura sonrisa, igual que ustedes"; "¿Cuántos sentimos a Alanna como si fuera nuestra sobrina?", expresaron algunos usuarios en el post.

 
 
 
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