Meli Noto y Pangal Andrade festejan el primer cumpleaños de Alanna con un video muy especial: "Te amamos"

22 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade enternecieron a sus seguidores al publicar un especial video por el primer cumpleaños de su hija Alanna.

El deportista extremo y la periodista argentina grabaron la misma escena desde el mismo ángulo a lo largo de los meses para registrar el crecimiento de su bebita.

Primer cumpleaños de la hija de Meli Noto y Pangal Andrade

En la repetida secuencia, Alanna aparece junto a Pangal y Melina desde sus primeras semanas hasta cumplir su primer añito, con un vestidito blanco y una corona con el número 1.

Instagram @melinoto

En cada escena, sus padres, siempre sonrientes, la llenan de mimos, besos y abrazos. "Gracias, hija maravillosa por el mejor año de nuestras vidas", escribieron en la publicación.

"Un año de trabajo, un año de desvelos, un año de las risas más maravillosas, un año de descubrir este mundo juntos. Un año desde que llegaste a nuestras vidas para transformarnos por completo. Te amamos", concluyeron.

"Muero de amor"; "¡La guagua más linda de Chile! ¡Felicidades!"; "Es pura sonrisa, igual que ustedes"; "¿Cuántos sentimos a Alanna como si fuera nuestra sobrina?", expresaron algunos usuarios en el post.

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