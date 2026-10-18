Melina Noto presumió los tiernos accesorios de su hija Alanna: "Mami se cansó de esperar"

18 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Melina Noto suele compartir en sus redes sociales las tiernas y divertidas anécdotas que vive con su hija Alanna, quien es fruto de su relación con Pangal Andrade y está a solo unos días de cumplir su primer año de vida el próximo 22 de octubre.

En esta ocasión, la comunicadora reveló en sus historias de Instagram que comenzó a ponerle a su pequeña unos adorables accesorios, tras esperar mucho tiempo para poder hacerlo.

¿Qué accesorios le puso Melina Noto a Alanna?

"Acá con esta gorda habladora, que empezó a usar pinches", confesó Melina en su registro, donde explicó que antes no los ocupaba debido a la poca cantidad de cabello que tenía su bebé.

Instagram @melinoto

"Nunca se lo cortamos desde que nació, ni siquiera la pelamos, pero no le crece casi nada", aseguró. A pesar de esto, indicó que tomó una firme decisión al respecto: "Mamá se cansó de esperar y dijo: '¡Vamos a usar pinches igual!'".

En el video, se observa cómo la pequeña luce con gracia un delicado lazo de color lila sobre lo que Meli describió, con mucho cariño, como "sus tres pelusas".

Todo sobre Melina Noto