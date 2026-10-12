Semana de alto impacto: Lo que viene en "La Baronesa", "Reunión de Superados" y "Prohibida Obsesión"

12 oct. 2026 - 15:15 hrs.

El giro más esperado, nuevos personajes y una pasión que se sale de control marcan los próximos capítulos de las producciones del Área Dramática, que se mantienen como líderes en sus respectivos horarios. Disponibles en Mega y MegaGO. "Prohibida obsesión" también en la plataforma Prime Video.

"La Baronesa": boda, tragedia y una nueva etapa

Llega el momento clave de la historia en la teleserie de las tardes de Mega. Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) se acercan al altar para cumplir la promesa que Aurora, la Baronesa, le hizo al joven apostador para recuperar su casa: su nieta se casaría con él. Todo estará en riesgo frente a las tensiones que enfrentan cada vez más a Andrea (Catalina Guerra) con Clara (Lorena Bosch), agobiada por la atracción que tiene con Samuel (Francisco Ossa), su futuro consuegro.

Así, llegará la escena que dio inicio al relato hace casi dos meses. Clara llora desconsolada hasta que un fuerte golpe la lanza al mar. A partir de ese momento comienza una nueva etapa en La Baronesa, marcada por la tragedia de Clara, la investigación sobre el accidente y la revelación de secretos ocultos por más de tres décadas.

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"Reunión de superados": tres nuevos rostros

La historia, que se emite de lunes a jueves después de "Meganoticias", suma tres personajes interpretados por Mariana Derderian, Carolina Varleta y Felipe Rojas. Derderian regresa a las teleseries después de 12 años como Valentina, la ex esposa de Juan de Dios (Jorge Arecheta), cuya aparición promete remecer la relación que mantiene con Matilde (Ignacia Baeza).

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Carolina Varleta -quien vuelve a las teleseries después de seis años- y Felipe Rojas interpretan a Antonia y Beltrán, los nuevos apoderados que se suman al Thomas Campbell tras el bullying que sufrió su hijo en su anterior colegio. Su llegada abrirá nuevas tramas en la comunidad escolar y despertará el interés de Jaime (Francisco Reyes), quien cree que Beltrán es el novio perfecto para Teresita (Elisa Zulueta), en desmedro de Tomás (Gabriel Urzúa).

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"Prohibida obsesión": un juego cada vez más peligroso

Luciano (Diego Muñoz) continúa en un riesgoso juego con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien día a día se acerca más a Antonia (Sigrid Alegría), su esposa, y a su círculo de amigos. Aunque Luciano insista en que no quiere volver a verla y que fue "el peor error de su vida", será cada vez más evidente que esa pasión de una noche podría cambiar el resto de su vida. Impactada por el trato de Luciano, Bárbara llegará a la cita con su terapeuta, interpretada por Solange Lackingston, sesiones en las que contará su historia y los traumas que arrastra.

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Antonia está empecinada en lograr que su padre, Hernán (Osvaldo Silva), se separe de Coca (Lorena Capetillo), acusada de mantener una turbia relación con un empresario de Viña del Mar.

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