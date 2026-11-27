27 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana enamora y encanta a sus espectadores con chistes y sketches.

El espacio liderado por Kike Morandé se ha destacado por hacernos reír con distintos sketches que han alcanzado relevancia en nuestro país por su nivel de contingencia. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?

Querida cantante será la nueva invitada de Detrás del Muro

Tal como cada viernes, un invitado especial disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, en esta ocasión, será Alanys Lagos, querida cantante de ranchera nacional que ha destacado por su enorme carisma sobre el escenario, pero también fuera de este.

Detrás del Muro / MEGA

Recuerda, este viernes 27 de noviembre, un nuevo capítulo de Detrás del Muro después de Meganoticias Prime.



Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega, las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

Todo sobre Detrás del Muro