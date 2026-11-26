Dale Play - Capítulo 211: ¿Logrará un soñador duplicar su premio?
Este jueves, en Dale Play, la soñadora Daniela Cuevas regresó al programa con un pozo acumulado de $252.000. Su anhelo es reunir el dinero necesario para pagar su crédito hipotecario.
En esta oportunidad, el equipo rojo estuvo liderado por su capitana, Carolina Soto, quien contó con el apoyo de la comunicadora Gabriela Zambrano y el actor Claudio Moreno.
Por otro lado, se presentó un nuevo soñador: Juan Bobadilla, de 38 años, quien busca conseguir un food truck para su pyme de cerveza artesanal. Para ayudarlo a cumplir su sueño, el equipo amarillo fue encabezado por Daniel Valenzuela, junto a la actriz Francisca Imboden y la periodista Jhendelyn Núñez.
¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?
La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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