19 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Paola Astudillo regresó al programa con un pozo acumulado de $1.670.000. La soñadora busca reunir dinero para instalar una guardería infantil en su hogar.

En esta oportunidad, el equipo rojo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, quien contó con el apoyo de la periodista Nataly Chilet y el actor Felipe Ríos.

Por otro lado, la nueva soñadora fue Marion Silva, de 39 años, quien llegó al programa con el anhelo de reunir dinero para pagar su carrera de Educación Diferencial. El equipo amarillo estuvo encabezado por el capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la bailarina Yamna Lobos y la modelo Scarlette Hermosilla.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play