16 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Natalia Parada regresó al programa como soñadora del equipo amarillo con un pozo acumulado de $1.522.500. Su objetivo es seguir aumentando el monto para pagar un tratamiento para la vista.

El equipo amarillo estuvo liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, y contó con la participación de la modelo Catalina Palacios y la presentadora de televisión Rayén Araya.

Por su parte, el equipo rojo tuvo como soñador a Paul Rojas, de 37 años, quien llegó por primera vez al programa con el anhelo de reunir dinero para llevar a su familia de viaje a Europa. El equipo rojo fue encabezado por su capitana, Carolina Soto, quien estuvo acompañada por la actriz Eliana Albasetti y el periodista Marcelo Arismendi.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.