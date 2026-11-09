Dale Play - Capítulo 200: Una nueva soñadora lo deja todo por el gran premio
Este lunes, en Dale Play, Aracely Maira regresó al programa como soñadora del equipo amarillo con un pozo acumulado de $182.500. La participante busca aumentar el monto para cumplir su anhelo de pagar su matrimonio.
El equipo amarillo estuvo liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, y contó con la participación de la cantante Pía María Silva y la humorista Piare con Pe.
Por su parte, el equipo rojo tuvo como soñadora a Gloria del Canto, de 42 años, quien llegó por primera vez al programa con el objetivo de reunir dinero para comprar utensilios para su pyme de repostería. La capitana del equipo rojo fue Carolina Soto, quien estuvo acompañada por la actriz Rossy Rossy y el humorista Marcelo Valverde.
¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?
La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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