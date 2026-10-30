Dale Play - Capítulo 194: ¿Podrá un soñador quedarse con el gran premio?

30 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, Isidora Córdova regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $277.500 y el anhelo de viajar por primera vez fuera de Chile.

Para ayudarla a cumplir su sueño, el equipo rojo, liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, contó con la participación de Yulissa del Pino y Víctor Aranda.

Por su parte, el equipo rojo recibió a la nueva soñadora, José Troncoso, de 46 años, quien buscaba cumplir su sueño de llevar a sus hijos a Disney World. Bajo el liderazgo de su capitán, Pelao Rodrigo, el equipo contó también con la actriz Elvira Cristi y Anita María Muñoz, más conocida como Zapallito Italiano.

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¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Quién Canta", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Memorice Discoté", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada"

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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