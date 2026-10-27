Dale Play - Capítulo 191: ¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

27 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, Fernando Pérez regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $2.530.000 y el anhelo de llevar a su esposa de viaje a Italia.

Para ayudarlo a cumplir su sueño, el equipo rojo, liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, contó con la participación de las actrices Betsy Camino y Claudia Pérez.

Por su parte, el equipo amarillo recibió al nuevo soñador, Enzo Passalacqua, de 49 años, quien buscaba reunir dinero para terminar de construir su casa en Pencahue. Junto a él participaron el capitán del equipo, Daniel Valenzuela, la modelo Mariana Merino y el cantante Luis Pedraza.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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