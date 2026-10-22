Dale Play - Capítulo 188: Un concursante quiere viajar a Italia junto a su esposa
Este jueves, en Dale Play, la soñadora Leticia Arraño regresó al programa con un pozo acumulado de $910.000.
El anhelo de Arraño es disfrutar de unas vacaciones junto a su marido y, para lograrlo, formó parte del equipo amarillo, liderado por Daniel Valenzuela y que también contó con la participación de los actores Amaya Forch y Hernán Contreras.
Por su parte, el equipo rojo recibió a su nuevo soñador, Fernando Pérez, de 45 años, quien busca cumplir su anhelo de viajar a Italia junto a su esposa. El equipo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, y también contó con la participación de la ex chica reality Sofía Latorre y la locutora radial Evelyn Bravo.
¿Quién se llevará el gran premio?
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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