Dale Play - Capítulo 182: Un especial viaje es el premio que quieren ambas soñadoras
En el nuevo capítulo de Dale Play, se enfrentaron el equipo rojo compuesto por Claudia Sepúlveda, Pelao Rodrigo, Siven y Titi García-Huidobro, contra el equipo amarillo que tenía como integrantes a Jocelyn Toro, Daniel Valenzuela, Carlyn Romero y Cebolla.
Luego de un juego, los rojos tomaron la delantera y continuaron con uno de los desafíos favoritos, "Quién no canta", disputado ambos capitanes.
La competencia siguió bastante estrecha y llegó el segmento "Memorice Discoteque", donde todos aprovecharon de bailar y disfrutar del momento.
¿Quién ganó el capítulo 182 de Dale Play?
El "Karaoke" fue el siguiente juego y Siven dio cara por los rojos, interpretando "Lo dejaría todo" de Chayanne.Ir a la siguiente nota
Por el equipo amarillo, el famoso elegido para cantar fue Cebolla y se la jugó con "Amiga mía" de Alejandro Sanz.
Posteriormente, los dobles de Salvatore Adamo y Pedro Fernández llegaron para cantar sus mejores canciones y luego, los equipos tuvieron que responder difíciles preguntas.
Finalmente, los ganadores fueron los rojos nuevamente acumuló $1.550.000 para el siguiente episodio.
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