¡Con un pie lesionado y todo! Cebolla se lució interpretando "Amiga mía" de Alejandro Sanz en Dale Play

12 oct. 2026 - 19:30 hrs.

En el nuevo capítulo de Dale Play, el humorista Cebolla (Adrián Correa) dio la cara por el equipo amarillo en el "Karaoke".

El comediante tuvo la difícil tarea de interpretar uno de los éxitos más conocidos de Alejandro Sanza, llamado "Amiga mía".

Pese a que tenía un pie lesionado, el artista lo dio todo y le puso su corazón a la canción que fue lanzada hace casi 30 años.

Dale Play

Cebolla se lució en Dale Play

Luego de presentación, Cote Quintanilla, imitando a Antonio Vodanovic, presentó al comediante, tal como si estuviera en el Festival de Viña.

"¿Escucho otra, otra?", lanzó Cebolla y el público le siguió el juego, pidiéndole que cantara una vez más.

Con una letra casi perfecta, Cebolla logró realizar 18 respuestas correctas y le sumó $90.000 a su equipo.

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