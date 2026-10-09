Jordan demuestra todo su talento cantando "Vuelve" de Ricky Martin en Dale Play

09 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Jordan fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el cantante interpretó "Vuelve", uno de los grandes éxitos de Ricky Martin.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando su talento vocal, Jordan lo dejó todo sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y sumar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el cantante consiguió 9 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $45.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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