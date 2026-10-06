La emotiva despedida de Carolina Soto en Dale Play: "Gracias por esta gran oportunidad"

06 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes presenciamos una nueva entrega de Dale Play, que culminó con una emotiva despedida de la capitana Carolina Soto.

La animadora del programa, Cote Quintanilla, aprovechó los últimos minutos del episodio para dedicarle unas sentidas palabras a su compañera.

"Queremos darle las gracias, y más que un adiós, yo quiero que sea un hasta pronto. Un reconocimiento para una mujer maravillosa que ha venido a iluminar este programa, que le dio su toque al equipo amarillo, que nos regaló momentos únicos, brillantes, además de su talento y su belleza. Este aplauso es para usted, capitana, Carolina Soto", expresó.

Dale Play / Mega

Las palabras de agradecimiento de Carolina Soto

Tras esto, Carolina Soto tomó la palabra para agradecer a todo el equipo de Dale Play por la oportunidad de formar parte del programa.

"Gracias por esta gran oportunidad que tengo. El corazón de Dale Play es mucho más de lo que ustedes ven en pantalla. Hay un gran equipo atrás, desde la gente que maquilla, la gente que peina, la gente que barre, la gente que está en dirección, DJ, todo", comenzó diciendo.

"Y a toda la gente que ha pasado por este programa, a los dobles, qué bueno que haya trabajo para todos y que todo el mundo pueda brillar. Así que gracias, gracias y muchas gracias, gracias, gracias, gracias, tengo puras palabras de agradecimiento", expresó.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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