Soñadora de Dale Play rompe en llanto tras alcanzar millonario pozo: "Estoy súper feliz"
Este viernes, Dale Play vivió un emotivo momento junto a Paola Astudillo, quien se convirtió en la ganadora del capítulo y consiguió un importante premio.
Tras vencer a sus rivales, el equipo rojo llegó a la Pregunta de Oro, instancia en la que la soñadora tenía la posibilidad de duplicar el monto ganado durante el capítulo, pasando de $420.000 a $840.000.
La pregunta fue: ¿Para qué serie se hizo una nueva versión de Como una ola, de Rocío Jurado? El equipo respondió correctamente Vive cantando, asegurando así el triunfo.
La reacción de la soñadora
La victoria hizo que Paola Astudillo rompiera en lágrimas de emoción. Con este resultado, la participante alcanzó un pozo acumulado de $4.150.000, monto que incluso podrá seguir aumentando en el próximo capítulo.Ir a la siguiente nota
Frente a este emocionante momento, Cote Quintanilla le pidió unas palabras a la soñadora, quien no pudo contener la emoción. "No puedo hablar… Gracias, gracias a mi equipo. Estoy súper feliz", expresó Paola, cuyo objetivo es instalar una guardería infantil en su hogar.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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