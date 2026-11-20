20 nov. 2026 - 20:10 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Paola Astudillo regresó al programa con un pozo acumulado de $3.310.000. La soñadora busca reunir dinero para instalar una guardería infantil en su hogar.

En esta oportunidad, el equipo rojo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, quien contó con el apoyo de la actriz Pepa Bello y la modelo Francisca Undurraga.

Por otro lado, la nueva soñadora fue Joyce Parada, de 55 años, quien llegó al programa con el anhelo de comprar instrumentos musicales para su escuela de música. El equipo amarillo estuvo encabezado por el capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Ximena Rivas y el humorista Vicho Vicciani.

Dale Play / Mega

¿Qué soñadora llegará al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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