18 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Natalia Parada regresó al programa con un pozo acumulado de $1.700.000. La soñadora busca reunir dinero para pagar un tratamiento para la vista.

En esta oportunidad, el equipo amarillo estuvo liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, quien contó con el apoyo de la actriz Kathy Contreras y el influencer Otakin.

Por otro lado, la nueva soñadora fue Paola Astudillo, de 41 años, quien llegó al programa con el anhelo de reunir dinero para instalar una guardería infantil en su hogar. El equipo rojo estuvo encabezado por el capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la cantante Caro Molina y la presentadora de televisión Krishna Navas.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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