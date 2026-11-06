Dale Play - Capítulo 199: Famosos se unen para apoyar a la Teletón
Este viernes, en Dale Play, se vivió un capítulo especial por la Teletón con grandes invitados que buscan apoyar esta causa solidaria.
Por el lado del equipo amarillo, el líder Daniel Valenzuela estuvo acompañado por Karen Doggenweiler, Sebastián Jiménez y Luz Valdivieso.
En tanto, el equipo rojo, comandado por Pelao Rodrigo, fue compuesto por Constanza Santa María, José Antonio Neme e Ingrid Cruz.
Equipos lo dieron todo por la Teletón
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "¿Quién canta?", "Tírame la Pista", "Memorice Discoté" y "Doble o Nada", esta última junto a Don Francisco.
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado para la Teletón.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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