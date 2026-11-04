Dale Play - Capítulo 197: ¿Quién logrará quedarse con el premio?

04 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Consuelo Gárate regresó al programa con un pozo acumulado de $930.000.

La soñadora busca reunir el dinero necesario para abrir su propia pastelería, por lo que el equipo amarillo compitió para ayudarla a cumplir su anhelo. El equipo fue liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, y contó con la participación de la conductora de televisión Macarena Ramis y el actor Romeo Singer.

Por otro lado, el equipo rojo presentó a un nuevo soñador: Rodrigo Vera, de 45 años, quien busca reunir dinero para pagar la universidad de su hijo. Bajo el liderazgo de su capitán, Pelao Rodrigo, el equipo estuvo integrado por la periodista Florencia Vial y la actriz Yamila Reyna.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Quién Canta", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Memorice Discoté", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada"

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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