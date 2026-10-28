Dale Play - Capítulo 192: Un soñador busca duplicar su monto
Este miércoles, Enzo Passalacqua regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $925.000 y el anhelo de terminar de construir su casa en Pencahue.
Para ayudar a Passalacqua cumplir su sueño, el equipo amarillo, liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, contó con la participación del cantante Willy Sabor y la actriz Cata Olcay.
Por su parte, el equipo rojo recibió al nuevo soñador, Alejandro Alfaro, de 47 años, quien buscaba reunir dinero para producir el videoclip de su próximo single. Bajo el liderazgo de su capitán, Pelao Rodrigo, el equipo contó también con las actrices Andrea Freund y Araceli Vitta.
¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?
La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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