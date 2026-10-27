¡Hasta una reverencia le hicieron! Luis Pedraza se lució cantando "Cómo te va mi amor" de Pandora en Dale Play

27 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, Luis Pedraza fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el cantante interpretó "Cómo te va mi amor", uno de los grandes éxitos de Pandora.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando su talento vocal, Luis Pedraza dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo del soñador.

Su interpretación se llevó los aplausos del público y de los demás concursantes, quienes incluso subieron al escenario para hacerle una reverencia en reconocimiento a su actuación.

Finalmente, Joaquín Méndez reveló el resultado: el cantante consiguió 16 aciertos, lo que permitió sumar $80.000 al pozo del soñador del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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