Dale Play - Capítulo 190: Una soñadora quiere comprarse una parcela

26 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, el soñador Fernando Pérez regresó al programa con un pozo acumulado de $1.710.000. Su anhelo es viajar con su esposa a Italia.

Pérez formó parte del equipo rojo, liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, junto a la conductora de televisión Andrea Hoffman y la locutora radial Vero Calabi.

En el equipo amarillo, en tanto, se incorporó la nueva soñadora, Jimena Maulen, de 58 años, quien busca reunir dinero para comprarse una parcela. Junto a ella participaron el capitán del equipo, Daniel Valenzuela, la actriz Berta Lasala y el periodista Pablo Cuellar.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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