Dale Play - Capítulo 184: Un soñador quiere cubrir el festival de Eurovisión

15 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, Claudia Sepúlveda volvió a Dale Play con un pozo acumulado de $2.985.000. Su anhelo es regalarles un viaje a sus padres, quienes cumplen 70 años.

Claudia formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Pelao Rodrigo, junto a la bailarina María José Campos y el humorista Bodoque.

El nuevo soñador fue Jaime González, de 37 años. Su anhelo es cubrir el festival de Eurovisión. Jaime formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitán a Daniel Valenzuela, junto a la presentadora de TV Rayén Araya y el actor Rey Alcalde.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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