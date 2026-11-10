Dale Play - Capítulo 201: Un nuevo soñador quiere su casa propia

10 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, Gloria del Canto regresó al programa como soñadora del equipo rojo con un pozo acumulado de $240.000. Su objetivo es aumentar el monto para comprar utensilios para su pyme de repostería.

El equipo rojo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, y contó con la participación de la bailarina María Isabel Sobarzo y el exfutbolista Manuel Neira.

Por su parte, el equipo amarillo tuvo como soñador a Gary Guevara, de 32 años, quien llegó por primera vez al programa con el anhelo de reunir dinero para el pie de su casa propia. El equipo amarillo fue encabezado por su capitán, Daniel Valenzuela, quien estuvo acompañado por la bailarina María José Campos y la periodista Carola Julio.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play