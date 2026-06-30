Dale Play - Capítulo 113: ¿Se van los tres millones de pesos?

30 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Juan Rojas, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $465.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para viajar a España y reencontrarse con su hijo.

En esta oportunidad, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Rossy Rossy y la periodista Marilyn Pérez.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: María Elena Carrasco, de 49 años, quien busca cumplir su sueño de comprar una máquina de coser industrial. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el modelo Marcelo Marocchino y el actor Damián Bodenhöfer.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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